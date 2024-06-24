На растениях уже появились болезни: аграрии СКО сделали прогноз по урожаю

На зерносеющие регионы страны минувшей весной наводнение нанесло значительный удар. Сроки посевной из-за обилия влаги слегка сдвинулись. Некоторые территории по-прежнему находятся в воде. Актуальными для земледельцев Северо-Казахстанской области сегодня остаются вопросы: С какими последствиями паводка могут столкнуться крестьяне и как предупредить негативное влияние климата, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В середине июня официально завершилась посевная кампания в Казахстане. В этом сезоне крестьяне засеяли почти 24 миллиона гектаров. Из них 16,6 отвели под возделывание зерновых, три - под масличные. Кормовыми заняли 3,4 миллиона гектаров. Овощные культуры посеяны на 142,5 тысяч, а картофель – на 166,8 тысяч гектар.

"Посевная прошла хорошо. Есть участки, на которые мы ещё не можем зайти. Вода, грязь. Но и эти территории мы распашем и оставим под пары. Единственное, из-за этого пришлось немного изменить севооборот и пустить в ход пары, которые планировали оставить ещё на год. И в этом моменте важно, чтобы эти изменения не повлияли на выплату субсидий. Мы их заказываем осенью, учитывая структуру посевной, количество химии и удобрений. Надеемся, нам пойдут на встречу и учтут условия года, при которых нам пришлось внести коррективы. Самое страшное то, многолетние бобовые травы не устояли перед паводком. Придётся снова засеивать люцерну и эспарцет", - говорит руководитель ТОО "Вагулинское СК" Виктор Редин.

Фермер отмечает, что принёсшие наводнением на поля ил и песок только улучшат структуру почвы. После распашки земли повысят свою плодородность. А высокая влагозарядка только ускоряет рост растений.

"Мы зашли в поле 25 апреля и уже 18 мая закончили сев. Влаги в почве предостаточно, что даёт активный рост и всходам, и растениям. Уже появилась капустная моль. Она бывает очень жестокой. И мы уже обрабатываем поля. Местами появились болезни на пшенице. Но мы планово работаем. Не ждём активного распространения. Поэтому на этом этапе болезни нам не страшны. Сорняк в этом году идёт активно. По вегетации обработки делаем. По будущей урожайности гадать не могу. Но на сегодня видовая хорошая. Думаю, если тенденция погоды сохранится и будут ещё дожди и тепло, может даже соберём ближе к объёмам 2022 года. Тогда у нас был самый большой урожай за все годы. Пшеница может дать 25-30 центнеров, если аномалий не случится. И подсолнечник с рапсом в средним около 2 тонн должны показать", - прокомментировал директор ТОО "Ак Жер 2010" Александр Хитров.

Далеко не всем аграриям зерносеющих регионов страны удалось войти в оптимальные сроки сева. Многие завершали полевые работы с опозданием из-за активных осадков во второй половине мая.

"Если раньше заканчивали сев зерновых в двадцатых числах мая. То в этом году многие ушли до конца месяца и даже первых дат июня. Многие отвели по паре тысяч гектаров под пары, потому что не успевали эти земли засеять. Переизбытка влаги никто не ощущает. Пшеницу посеяли во влажную почву, всходы дружные. Сейчас завершается кущение. Критических фаз по влаге нет. Заметил, что из-за большого количества влаги и высокой температуры всё растёт как на дрожжах. Через два дня после начала уже идёт конец кущения. Ещё два дня и фаза первого междоузлья заканчивается и переходит во вторую. Развитие растений идёт намного быстрее, чем в прошлом сезоне, когда стояла сильная жара. По сути это хорошо", - отметил менеджер-технолог Сергей Парунов.

Ароном отмечает, что культуры не испытывают привычный в резко континентальном климате дефицит влаги. При сильной жаре растения уходят в состояние покоя и не тратят имеющуюся влагу. Условия этого лета позволяют сельхозкультурам расти и развиваться гораздо быстрее. К примеру, даже поздно посеянные всходы появлялись лишь спустя пару недель. Но задержку развития компенсировала июньская жара и обильные осадки...

"Но есть и минусы. Из-за высокой влажности и тёплых ночей на растениях уже появились болезни. На пшенице - пиренофороз и септориоз. На горохе - бурая ржавчина. К слову, давно такого не было, чтобы в фазе 5-6 листьев горох начинал болеть листовой ржавчиной. Поэтому все фермеры переходят на обработку гербицидами", - уточнил Сергей Парунов.

С обилием влаги пришла крестьяне столкнулись и с ранним появлением капустной моли. Эксперты рекомендуют не дожидаться окончания яйцекладки и предотвращать появление первого поколения уже сейчас.

Вместе со всходами дружно подошли и сорняки. В этом году аграриям не пришлось ждать поэтапного их появления, что позволило эффективно провести обработку.

"В прошлом году ждали, пока часть двудольных сорняков взойдёт. Потому что земля сухая была и стояла жара. Вторая волна сорняков появилась лишь в конце июня. А сейчас равномерно всходят просянка и овсюг. Химпрополку проводят и глаз радуется. Всё одним разом накрывается. Но сорняка в этом году однозначно больше. Вредители больший вред могут нанести, когда будет формироваться налив колоса. Нужно предотвратить его попадание в трубку. Чтобы вредитель не залез в молодой колос и не начал высасывать урожай", - уточняет Сергей Парунов.

Некоторые эксперты предрекают, что уборка будущего урожая может затянуться до первого снега. Причиной тому может стать запоздалая посевная и возможная дождливая осень. Но и в этом случае у аграриев есть большие шансы на сохранение вала.

"Со специальными препаратами аграрии могут перейти к ускоренной уборке чечевицы, пшеницы и подсолнечника. Это ни для кого не ново. И не нужно ждать, когда пшеница сама дойдёт до определённой влажности", - советует менеджер-технолог.

Неблагоприятный для зерновиков сезон прошлого года не позволил земледельцам страны намолотить даже 11,2 миллиона тонн пшеницы. Но в этом году картина может существенно отличатся. По прогнозам экспертов, текущее лето обещает быть благосклоннее к производителям зерна. А зарубежные аналитики пророчат Казахстану урожай пшеницы в 12,5 миллиона тонн.