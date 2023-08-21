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На пять лет тюрьмы осудили генерала-майора Билялова

Сегодня, 17:40
АВТОР
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ДП СКО Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
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Фото: ДП СКО

Экс-исполняющий обязанности начальника департамента уголовно-исполнительной системы СКО, генерал-майор Берик Билялов приговорен к пяти годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz. Решение по делу о мошенничестве было вынесено межрайонным судом по уголовным делам города Астаны.

"Билялова Берика Султангазиновича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК, и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы", - озвучил приговор судья Дамир Абдихамитов.

Он также лишён воинского звания и государственных наград. 

Отбывать наказание Билялов будет в учреждениях средней безопасности.

Осужденный Билялов свою вину в суде не признал.

Билялов был арестован в феврале этого года. По версии следствия – за то, что в 2021 году путем обмана завладел 40 миллионами под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела и вынесению оправдательного приговора в суде.

Генерал-майор полиции Билялов был исполняющим обязанности начальника ДУИС СКО с ноября 2022 года, до этого с апреля по октябрь 2019 года возглавлял департамент полиции Акмолинской области. С сентября 2014 года по апрель 2019 года Билялов был начальником ДП СКО.

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