На президента Венесуэлы совершили покушение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 25 марта сообщил о попытке покушения на него во время митинга в центре Каракаса, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

"Сегодня здесь [на площади Диего Ибарра] двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушении. Задержанные признали, что принадлежат к уже не существующей ультраправой, фашистской партии Vente Venezuela", - сообщил президент в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Он указал, что преступники были задержаны во время марша сторонников президента перед митингом, который состоялся у здания Национального избирательного совета. По его словам, покушение было запланировано из-за его выдвижения на выборы лидера страны.

В свою очередь, вице-президент по мероприятиям Объединенной социалистической партии Венесуэлы Наум Фернандес сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión, что три человека, планировавшие покушения, уже арестованы. Он уточнил, что один из нападавших участвовал в шествии на площади Диего Ибарра, другой находился на проспекта Боливар, третий был в толпе рядом с штаб-квартирой партии. Они планировали бросить в президента взрывное устройство.