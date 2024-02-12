На полтора года осудили полицейского, застрелившего коллегу в Алматы

Алмалинский районный суд в Алматы вынес приговор полицейскому, по неосторожности застрелившему коллегу, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что летом 2023 года К. прибыл в здание департамента полиции, заступив на смену по охране объекта. Коллега подсудимого после получения табельного оружия попросил К. подержать его, чтобы застегнуть ремень.

"Подсудимый К., взяв табельное оружие и игнорируя все правила пользования табельным оружием, начал раскачивать оружие вниз и вверх. В результате этих действий подсудимый по неосторожности выстрелил в голову стоящего напротив коллеги. Последний скончался на месте", - сообщили в суде.

Полицейский вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 104 УК РК и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы.

С подсудимого в пользу потерпевшей стороны взыскано 10 миллионов тенге морального ущерба и порядка 3,5 миллиона тенге материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.