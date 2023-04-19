На полгода запретят вывозить лесоматериалы из Казахстана

Фото: pixabay.com

Комитет индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития разработал приказ о вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов из страны, передаёт BaigeNews.kz. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно приказу, казахстанские власти планируют на полгода ограничить вывоз из страны лесоматериалы.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных", — говорится в документе.

Уточняется, что приказ вводится в действие с 10 июня 2023 года.

Контроль на границе будут обеспечивать сотрудники Комитета госдоходов Минфина при взаимодействии с Пограничной службой КНБ.