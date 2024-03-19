На платформе LinkedIn появятся игры

Разработчики намерены интегрировать игры в профессиональную соцсеть LinkedIn, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

Представитель соцсети подтвердил, что компания работает над интеграцией игр, но когда именно они станут доступны пользователям, пока неизвестно.

Речь идёт о головоломках на подобие Wordle, которая стала очень популярная в интернете. Предполагается, что на начальном этапе пользователям LinkedIn станут доступны три игры: Queens, Inference и Crossclimb.

У платформы LinkedIn более одного миллиарда пользователей.