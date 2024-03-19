  • 19 Марта, 07:07
  • BAIGENEWS

На платформе LinkedIn появятся игры

Сегодня, 06:32
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 06:32
Сегодня, 06:32
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

Разработчики намерены интегрировать игры в профессиональную соцсеть LinkedIn, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

Представитель соцсети подтвердил, что компания работает над интеграцией игр, но когда именно они станут доступны пользователям, пока неизвестно. 

Речь идёт о головоломках на подобие Wordle, которая стала очень популярная в интернете. Предполагается, что на начальном этапе пользователям LinkedIn станут доступны три игры: Queens, Inference и Crossclimb. 

У платформы LinkedIn более одного миллиарда пользователей.

 

 

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