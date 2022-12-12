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mmasvarka.ru Сегодня, 08:45
240
Сегодня, 08:45
240
Фото: mmasvarka.ru

На Петропавловском водопроводе произошла новая авария

Из-за очередной аварии на водопроводе в Петропавловске в городе снизили подачу воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЖКХ Петропавловска. Коммунальное ЧП устраняют. 

"В связи с повреждением водовода по улице 314 Стрелковая дивизия произошло снижение давление воды в городе. На данный момент повреждённый участок локализован, специалисты ведут работы на месте повреждения", — говорится в сообщении. 

Отмечается, что давление будет восстановлено в течении нескольких часов.

 
 
 
 
 
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Публикация от ЖКХ г.Петропавловск (@zhkh.petropavlovsk)

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#водопровод #авария #вода #Петропавловск
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:45
240
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