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На пепелище в Петропавловске погорельцы собирают остатки нажитого
Крупный пожар на окраине областного центра оставил без жилья сразу семь семей. Второй день подряд погорельцы пытаются собрать с пепелища обугленные остатки своего имущества. Целым остался только металл. На месте пожара побывал корреспондент BaigeNews.kz.
Выжженная земля, разбросанные кирпичи и обугленные листы метала – так сегодня выглядят бывшие дворы погорельцев. Еще пару дней назад они готовились к праздникам, хлопотали по дому, готовились к дачному сезону. Сегодня у них нет абсолютно ничего. Напомним, в микрорайоне Береке 7 мая пламя с горящего камыша перекинулось на частный сектор. Люди в панике выбегали из домов, задыхаясь от едкого дыма.
Здесь, на пепелище, мы встретили Андрея Гордиенко. 27 лет он прожил здесь, в стенах родительского дома. Теперь в память о прошлом не осталось даже фото.
"Мы семьей были на даче. Нам соседи позвонили, сказали, что начался пожар. Но и в мыслях не было, что огонь дошел до дома. А когда приехали, уже ничего от него не осталось. Дом за пятнадцать минут сгорел. Мать в шоке. Сейчас брат и родители, которые здесь жили последнее время, находятся у меня. Я переехал относительно недавно. Вот, печка одна осталась. Выстояла", - рассказывает Андрей.
Кошка была заперта в доме, собака сидела на цепи - спасти питомцев не смогли. Как у и других соседей, животные сгорели заживо.
"Мою машину соседи успели выкатить. Но она вся оплавилась, стекла полопались. Самое ужасное, что мы каждый год просили избавиться от этого поля камыша. По нескольку раз в год оно горит. И несколько раз чуть не дошло до домов. Мы сами не в силах целое поле скосить, это спецтехника нужна. Так, у своих домов скашивали и все. Но нас не слышали. Теперь семьи остались без всего", - говорит собеседник.
Андрей привез грузовик и вместе с друзьями занимается сбором метала на участке, где раньше был его родительский дом. Говорит, что нужна любая копейка, а железные пруты, уголки и листы можно сдать на металлоллом.
Напротив дома Гордиенко жила молодая семья Жумабаевых. В момент пожара Ольга и ее пятилетняя дочь были дома. Пламя перекинулось моментально и когда девушка поняла, что происходит, комнаты уже наполнились гарью. Огонь был рядом.
"Я боялась, что мы с дочкой можем надышаться едким дымом. Схватила ее и побежала из дома. Сейчас у нас спрашивают, почему мы не взяли документы. Значит вы не были в такой ситуации, отвечаю я им. Какие документы, какие драгоценности? Думаешь только о жизни своих родных. Мы с мужем в начале года взяли машину в кредит. Она стояла в гараже. Вывезти ее нам уже не дали. Так и остались в чем вышли из дома", - рассказывает Ольга Жумабаева.
Погорельцы винят во всем властей и ответственных ведомств. А точнее их халатное отношение к регулярному возгоранию камыша. Легко воспламеняемое болотное растение не раз пугало местных жителей. В этот раз решающим фактором, по их мнению, оказался сильный ветер.
"Это был третий раз за год. Огонь так быстро распространялся, что и опомниться никто не успел. Сначала в пламени оказалась одна сторона улицы, затем вторая. Пугающе быстро перекидывался огонь. Практически все соседи разъехались по родственникам. Всего несколько человек ночевали в эвакуационном пункте в школе. А сейчас мой брат с другом разбирают, что осталось от пожара и ночуют там в машине. Чтобы никто не забрал метал", - говорит Ольга.
Сейчас семья беспокоится за свое будущее. Ольга на седьмом месяце беременности и куда она из роддома привезет своего малыша – неизвестно.
"Дай Бог, чтобы нам крышу над головой дали", - повторяет девушка.
Этот частный сектор микрорайона Береке в народе называют Сенная база, который постепенно сносят. На месте старых домов возводят многоэтажки, а жителям дают возможность переехать в квартиры. Но застройка идет медленнее, чем надеялись люди.
"Я тоже жила в этом частном секторе. И каждую весну и лето боялась уезжать из дома. Постоянные мысли о пожаре не давали покоя. Однажды чуть и мой не сгорел. Успели остановить пламя. Не знаю, чтобы я делала в таком случае и не представляю, каково сейчас моим бывшим соседям. Как они сейчас будут жить? Как докажут квадратуру? Как получат жилье? У них ведь даже вещей нет. А кто тому виной?", - вопрошает жительница Петропавловска Светлана Ус.
К слову, местные власти заверяют, что вопрос с предоставлением временного жилья – решается.
"Создана комиссия по ЧС. Заседания происходят. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного жилья, ведутся следственные работы. Рассчитывается сумма материального ущерба, по итогам которого будет принято решение о предоставлении жилья. Семь семей будут заселены во временное жилье. После будет принято решение и о предоставлении постоянного. Но прежде всего необходимо гражданам восстановить документы, удостоверяющие личность. Сразу после праздников мы поспособствуем быстрому решению вопроса. Восстановленные удостоверения помогут ускоренно восстановить и другие важные документы", - пояснила пресс-секретарь акимата Петропавловска Эльмира Садвокасова.
По словам спикера, рассматриваются все варианты временного жилья. Но мнения погорельцев будут учитываться.
Предприниматели региона активно помогают пострадавшим при пожаре семьям. В городе работает пункт сбора гуманитарной помощи.
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