На пенсию в 64: В Париже вспыхнули беспорядки после повышения пенсионного возраста

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Правительство Франции пошло на неоднозначный шаг и решило принять резонансный закон о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальной ассамблее — нижней палате парламента. На площади Согласия в Париже вспыхнули беспорядки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Согласно резонансной реформе, возраст выхода на пенсию во Франции должен увеличиться с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы — с 41,5 до 43 лет.

Этот закон крайне непопулярен среди французов, он вызвал массовые протесты и забастовки по всей стране. Но президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это важнейшая реформа, без которой экономику страны ждёт печальное будущее из-за стареющего населения и растущего дефицита пенсионных средств.

После принятия закона протесты возобновились. На парижской площади Согласия и в её окрестностях протестующие жгли сваленный в кучи мусор и бросали в полицейских камнями. Полиция отвечала струями из водомёта и гранатами со слезоточивым газом.