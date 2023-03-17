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На пенсию в 64: В Париже вспыхнули беспорядки после повышения пенсионного возраста
Правительство Франции пошло на неоднозначный шаг и решило принять резонансный закон о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальной ассамблее — нижней палате парламента. На площади Согласия в Париже вспыхнули беспорядки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.
Согласно резонансной реформе, возраст выхода на пенсию во Франции должен увеличиться с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы — с 41,5 до 43 лет.
Этот закон крайне непопулярен среди французов, он вызвал массовые протесты и забастовки по всей стране. Но президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это важнейшая реформа, без которой экономику страны ждёт печальное будущее из-за стареющего населения и растущего дефицита пенсионных средств.
После принятия закона протесты возобновились. На парижской площади Согласия и в её окрестностях протестующие жгли сваленный в кучи мусор и бросали в полицейских камнями. Полиция отвечала струями из водомёта и гранатами со слезоточивым газом.
Как передавали корреспонденты Би-би-си около девяти вечера по Парижу, полицейские, сомкнув ряды, со щитами и дубинками, вытеснили большую часть протестующих с площади, но какое-то их число ещё оставалось на месте.
Ранее в четверг в поддержку закона проголосовал сенат, однако перед началом сессии в Национальной асамблее президент Макрон решил воспользоваться особым правом, прописанным во французской Конституции, по которому он может попросить премьер-министра принять закон без голосования.
"Мы не можем заключать пари о будущем пенсионной системы, эта реформа необходима", — сказала в парламенте премьер-министр Франции Элизабет Борн.
Как передаёт корреспондент Би-би-си в Париже Хью Сколфилд, представители партии Макрона провели всё утро в попытках уговорить парламентариев голосовать за закон, но когда стало понятно, что чёткого перевеса мнений в их сторону нет, Макрон решил перестраховаться и воспользоваться параграфом 3 статьи 49 Конституции. Однако эта же статья позволяет оппозиции выступить с предложением о вотуме недоверия, а протесты на улицах, вероятнее всего, только усилятся, так как многие в стране посчитают применение статьи антидемократическим.
Этот закон является крайне важным для Макрона. Его предвыборная кампания в прошлом году была основана на обещании сделать экономику страны более конкурентоспособной в мире, включая заявления о том, что Франция "должна больше работать". Победив на выборах в июне 2022 года без существенного перевеса, партия Макрона не набрала большинства голосов в парламенте, и сейчас президент возглавляет центристское правительство меньшинства.
При этом пенсионная реформа крайне непопулярна среди жителей страны. По опросам общественного мнения, с ней категорически не согласны около двух третей французов. За последние полтора месяца во Франции прошла волна забастовок госслужащих, работников транспорта, нефтяников, учителей и сотрудников портов. Наиболее массовые протесты прошли 7 марта, когда на улицы французских городов, как крупных так и небольших, вышло около 1,3 миллиона человек. А из-за продолжающейся забастовки мусорщиков в Париже на улицах столицы скопились груды неубранных черных мешков, источающих неприятный запах и привлекающих крыс.
62 года — самое низкое значение пенсионного возраста в западной Европе. Даже если во Франции поднимут пенсионный возраст до 64 лет, он останется одним из самых низких Европе. Для сравнения — пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании — 66, в Испании — 65.
Несмотря на предупреждения советников о том, что непопулярная реформа вскоре после пандемии может привести к резкой реакции общества, в январе проект был внесён в парламент. После этого левые партии внесли на обсуждение больше 7000 поправок в проект, что замедлило его прохождение в парламенте. Изначально Макрон предлагал повысить пенсионный возраст до 65 лет, но после обсуждений снизил планку до 64.
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