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На пенсию в 45 лет: Тамара Дуйсенова ответила активистам
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова встретилась с членами неправительственной организации, защищающей права людей, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар-24.
Активисты попросили снизить пенсионный возраст для этой категории граждан. Кроме того, общественники внесли предложение выплачивать экологические компенсации всем, кто имеет полигонное удостоверение, независимо от места проживания.
Тамара Дуйсенова в свою очередь заверила, что в правительстве уже начали пересматривать экологический кодекс, однако на это потребуется время.
"Вы проживаете на территории, где есть экологические проблемы. Конечно, нельзя сравнить вас с теми, кто живет в Астане. В социальном кодексе мы Семипалатинск не включили, хотя с нас требуют. Мы сказали, этот закон отдельно должен оставаться. Во-первых, это наша история, во-вторых, эти люди всегда требуют отдельного внимания", — пояснила министр.
Она отметила, что в настоящее время представители министерств здравоохранения и экологии проводят совместные исследования здоровья жителей региона, где ранее проводились ядерные испытания.
И уже на основании результатов исследований в закон могут внести изменения.
"Если эти изменения необходимы, то, конечно, они бдут внесены, но при условии, если специальные институты дадут свои рекомендации. Согласно закону, граждане, пострадавшие от ядерного полигона будут выходить на пенсию в возрасте 45 лет", — сказала Тамара Дуйсенова.
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