На пенсию в 45 лет: Тамара Дуйсенова ответила активистам

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Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова встретилась с членами неправительственной организации, защищающей права людей, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар-24.

Активисты попросили снизить пенсионный возраст для этой категории граждан. Кроме того, общественники внесли предложение выплачивать экологические компенсации всем, кто имеет полигонное удостоверение, независимо от места проживания.

Тамара Дуйсенова в свою очередь заверила, что в правительстве уже начали пересматривать экологический кодекс, однако на это потребуется время.

"Вы проживаете на территории, где есть экологические проблемы. Конечно, нельзя сравнить вас с теми, кто живет в Астане. В социальном кодексе мы Семипалатинск не включили, хотя с нас требуют. Мы сказали, этот закон отдельно должен оставаться. Во-первых, это наша история, во-вторых, эти люди всегда требуют отдельного внимания", — пояснила министр.

Она отметила, что в настоящее время представители министерств здравоохранения и экологии проводят совместные исследования здоровья жителей региона, где ранее проводились ядерные испытания.

И уже на основании результатов исследований в закон могут внести изменения.