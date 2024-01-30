На озере Караколь наблюдается снижение гибели лебедей

Число погибших лебедей на озере Караколь в Мангистауской области достигло 1132. Но постепенно ситуация стабилизируется, считает руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на газету Лада.kz.

Пока рано делать утверждения о том, что массовая гибель лебедей в Мангистау прекратилась. Тем не менее, по словам руководителя инспекции, наблюдается снижение смертности лебедей

"На сегодняшний день в Мангистауской области число погибших лебедей достигло 1132. В течение последних трех-четырех дней обстановка на территории заказника улучшилась и стабилизировалась. Численность лебедей на озере сократилась, поскольку определенная группа птиц улетела", - сказал Габбас Досатов.

Ранее заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Мархабаев заявлял, что гибель лебедей на озере Караколь может продолжаться в связи с их низким иммунитетом.

27 декабря на побережье озера Караколь в Устюртском государственном природном заповеднике инспекторы обнаружили 30 мертвых лебедей-шипунов. Тогда специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в свою очередь, провели тест. Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа.

По другой версии, птицы могли погибнуть от бескормицы. Также общественники указывали на стоки отеля Rixos, который расположен на берегу Каспийского моря.