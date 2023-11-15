На отсутствие господдержки параспорта пожаловался мажилисмен

Профессиональный параспорт в Казахстане, не смотря на все его достижения, финансируется по остаточному принципу. Такое заявление сделал депутат Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании Мажилиса парламента, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Кенжегул Сейтжан отметил, что параспорт в Казахстане выживает в основном за счёт внебюджетной поддержки – спонсоров, частных фондов.

По его словам, казахстанские паратеннисисты, входящие в состав нашей сборной, для участия в Азиаде были вынуждены брать инвентарь в прокате. Парахоккейная команда существует за исключительно за счёт спонсорских средств, не имея никакого государственного финансирования.

Также Сейтжан привёл в пример ситуацию с паравелоспортом, которым занимается сам. В IV Азиатских паралимпийских играх он занял третье место.

"Наш тандем, пилотируемый Антоном Лаврентьевым "привёз" Казахстану две бронзовые медали. Подчеркиваю, именно "наш тандем", туристический велосипед, переделанный в спортивный, приобретение которого нам обеспечили частные спонсоры. Мы обращались в разные инстанции, в том числе и к тогдашнему председателю Комитета по делам спорта и физической культуры Самату Ергалиеву, с просьбой о покупке профессионального карбонового велосипеда, просто необходимого для выступлений на международном уровне. Специалисты поймут – каждый лишний грамм в массе велосипеда отрицательно влияет на результат. Мы получили отказ", - поделился мажилисмен.

Он добавил, что таких примеров, когда наши параспортсмены добивались побед и прославляли страну, не благодаря поддержке государства, а вопреки бездействию спортивных функционеров, можно найти множество.

Мажилисмен рассказал о проблеме атырауских параволейболистов, которые из-за затянувшегося ремонта клуба, вынуждены готовиться к паралимпийским играм в неприспособленных помещениях.

"Более двух лет назад спортивный параволейбольный клуб "Балыкши" закрыли на капитальный ремонт. Тендер на сумму 300 миллионов 707 тысяч тенге в своё время выиграло западно-казахстанское ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг". По истечении контракта в 2022 году подрядчик просто ушёл с объекта, выполнив работы всего на 30%. Сейчас клуб судится с ТОО, а параволейболисты национальной сборной, прошедшие квалификационный отбор на летние Паралимпийские игры-2024 в Париже, вместо серьёзной профессиональной подготовки к престижным международным соревнованиям, вынуждены тренироваться в неприспособленных помещениях", - посетовал депутат.

В завершение выступления Сейтжан попросил соответствующие госорганы разобраться и усовершенствовать систему финансирования профессионального спорта высоких достижений. По его словам, необходимо выделять адекватное финансирование не только олимпийцам, но и паралимпийцам. А также в полном объёме обеспечивать параолимпийцев спортивной формой, экипировкой, инвентарём, условиями для тренировок и другой необходимой государственной поддержкой.

Кроме того, депутат выступил с предложениями повысить заработную плату тренеров национальной сборной РК по паралимпийским и суроолимпийским видам спорта, сформировать дополнительный Комитет по паралимпийским и сурдоолимпийским видам спорта и ввести в штат Министерства туризма и спорта должность советника РК паралимпийским и сурдоолимпийским видам спорта, создать институт обмудсмена по параспорту по аналогии с существующим институтом обмудсмена по спорту.