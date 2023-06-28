На орбиту Земли запустили первый чеченский спутник "Ахмат-1"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что на земную орбиту был запущен первый чеченский спутник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

"Друзья, сегодня состоялось очень значимое и долгожданное событие для Чеченской Республики! С космодрома "Восточный" стартовал ракетоноситель "Союз 2.1 Б" со спутником "Ахмат-1" на борту. Хочу особо отметить, что это наш первый спутник, который вышел на орбиту Земли", — написал Рамзан Кадыров.

В октябре 2022 года команда Чеченского государственного университета (ЧГУ) получила грант на разработку спутника, который модулем автоматического зависимого наблюдения-вещания. Спутник будет выполнять работу по сбору информации о местонахождении воздушных судов.

Сейчас идет работа по созданию Центра управления полетами на базе ЧГУ, который позволит получать данные со спутников напрямую.