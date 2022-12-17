На оборудовании "Союза МС-22" произошла разгерметизация: космонавты в безопасности

Фото: naked-science.ru

На Международной космической станции произошла нештатная ситуация: повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля "Союз МС-22". Но, как сообщается на официальном сайте "Роскосмоса" на данный момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, а экипаж в безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

По информации "Роскосмоса" экипаж, в который вошли российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио, 15 декабря доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения.

Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента Международной космической станции Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным.

Видео, на кадрах которго заметна утечка теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Союз МС-22" опубликовал канал VideoFromSpace и NASA.

Для того, чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе, установленном на многофункциональном лабораторном модуле "Наука", сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхность корабля. Затем данные передали на Землю, специалисты приступили к изучению изображений.

Сегодня в "Роскосмосе" сообщили, что полёт российского сегмента Международной космической станции продолжается в штатном режиме, космонавты работают по графику, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"В субботу, 17 декабря, космонавты Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина делают плановую уборку в модулях станции, а затем вступят в заслуженные выходные, которые продлятся до утра понедельника. Тем временем, специалисты подмосковного Центра управления полетами постоянно контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента МКС и пилотируемого корабля "Союз МС-22" после произошедшей 15 декабря разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля. Температура в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке) и его приборно-агрегатном отсеке находится в заданных пределах — около +30 градусов Цельсия. Проведенные тесты систем корабля показывают, что других неисправностей в нем нет", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

Также отмечается, что параллельно рабочие группы выясняют причины нештатной ситуации, анализируют техническое состояние корабля "Союз МС-22" и вырабатывают рекомендации по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа станции.

Между тем, на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску корабля "Союз МС-23". Специалисты отмечают, что при необходимости, она может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки.

Напомним, транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-22" стартовавший Байконура 21 сентября 2022 года. Он находится в составе МКС почти три месяца.