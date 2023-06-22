На музыкальный день приглашают астанчан в выходные

Фото: BaigeNews.kz

В Астане 24 июня пройдёт FILARMONIA FEST–2023. Мероприятие организовано в рамках празднования 25-летия столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Участие в проекте принимают творческие коллективы и солисты государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева (около 500 артистов). Планируются коллаборации с детскими творческими и образовательными студиями, артистами цирка.

В течении всего дня 24 июня с 11:00 до 21:30 от площадки перед зданием филармонии по адресу улица Кенесары, 32 до набережной реки Есиль будут проходить разнообразные красочные мероприятия:

- конкурс детского рисунка с награждением лучших работ;

- мастер-классы от артистов филармонии для юных музыкантов;

- парад филармонии по набережной реки Есиль и по столичному Арбату с участием всех коллективов. Участие примут ансамбль народной музыки "Сарыарқа", группа народной музыки "Қорқыт", ансамбль народного танца "Шалқыма", балет современной хореографии ALEM, Камерный хор, Духовой оркестр, эстрадный вокал. Парад начнётся в 18:30 на набережной и закончится в 19:30 на площади перед филармонией.

Гостей также ждут выступления Казахского оркестра и артистов отдела народного пения в амфитеатре на площади перед акиматом, государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой на концертной площадке у центрального входа, массовый флеш-моб с построением "живой" цифры 25 в честь 25-летия столицы с участием всех коллективов филармонии.

Завершится мероприятие гала-концертом филармонии с участием симфонического оркестра и всех коллективов.