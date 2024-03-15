На автогужевом мосту Семея вместо "улетевших" перил возводят новые

На мосту Семея в ускоренном режиме возводят новые перила. Напомним, днём 12 марта 35 метровый фрагмент ограждения отвалился и упал в Иртыш. За последние пять лет полувековая переправа несколько раз настораживала горожан серьёзными поломками, дважды была признана аварийной, и ни разу капитально не ремонтировалась. Корреспондент BaigeNews.kz наблюдал за тем, как в очередной раз реанимируют "старый мост".

Из-за сильных ветров

С начала года Семей сотрясают скандалы и происшествия. Что ни день, так инфоповод для очередного шумного поста в соцсетях. Коррупционные риски в облздраве, пожар на вещевом рынке, ЧП на шиферном заводе, а теперь – авария на мосту. На днях солидный кусок ограждения отправился в "свободное плавание" по Иртышу. Правда, по пути застрял во льдах, и теперь притягивает взгляды прохожих своим апокалиптичным видом.

Жители бурно отреагировали на эту новость. Поток пешеходов на переправе с тех пор заметно снизился. Но ещё больше горожан возмутило сообщение представителя отдела транспорта и автомобильных дорог Семея, который заявил в официальном обращении, что перила обрушились "из-за сильного ветра".

"Перильные ограждения на старом автогужевом мосту из-за сильного ветра упали вниз. Сейчас это место ограждено сигнальными лентами. Тротуар с этой стороны закрыт. Автомобильное движение открыто на 4 полосы. Проводятся меры по устранению аварии", - обратился в тот же вечер к горожанам и. о. руководителя городского отдела транспорта и автомобильных дорог Адилбек Увасилов.

Стоит отдать должное коммунальщикам, ведь сообщение вызвало волну иронии, переведя фокус внимания с пресловутого "Куда смотрит акимат?" на погодные условия. Правда, люди не припомнили, чтобы в тот день был сильный ветер, способный снести бетонное ограждение.

Авария вызвала проблемы со связью. Были повреждены волоконно-оптические кабели, которые пролегали по мосту. Без услуг интернета и телефонии "Казахтелекома" осталось всё левобережье Семея, а также посёлок Шульбинск, город Курчатов, Абайский район, что расположены более чем в ста километрах от областного центра.

Связь восстановили в тот же вечер около 21.00 часов. Всю ночь представители телекоммуникационной компании проводили здесь аварийные работы, ликвидируя неполадку. Установили две муфты, починили порыв.

"Наши сотрудники каждый день сюда приходят. Сначала мы ремонтировали, а теперь ходим рядом с монтажниками, чтобы, в случае повреждения кабеля, быстро отреагировать", - рассказал работник компании.

Здесь же курсируют автомобили дорожной полиции. Сотрудники в погонах по очереди патрулируют опасный участок, чтобы зеваки не отвлекали рабочих и случайно не отправились вслед за улетевшим ограждением. Попутно следят за соблюдением ПДД.

"Сменяемся каждые два часа. Здесь курсируют 5 автопатрулей, 10 человек личного состава. Обеспечиваем безопасность на этом участке. Заметно, что пеших горожан стало мало. Практически никто здесь не ходит", - рассказал сотрудник дорожной полиции.

Основная работа легла на плечи монтажников. Сварщики подрядной организации по заказу акимата собирают из металла новые перила здесь же, на краешке моста.

Удалось поговорить с начальником бригады. По его словам, через сутки после происшествия, 13 марта вечером, на мост доставили оборудование и материал. Но поработать тогда не удалось, помешал всё то же ветер. А утром 14 марта началась сборка новой конструкции.

"Вечером была подготовка. Приехали четыре человека. Мы всё привезли, оценили ситуацию, но погодные условия не дали поработать, потому что был риск для жизни моих коллег. Ветер задувает в каску, для сварщика это опасно", - рассказал сотрудник подрядной организации "Семдортехника".

При помощи лазерной резки рабочие распилили вертикальные планки и косынки для их соединения. Мужчины работают, соблюдая все принципы безопасной сварки на высоте. Поэтому на них страховочная экипировка - монтажные пояса, канаты.

Протяжённость новых перил – 35 метров. Металлический штакетник крепят на тротуар болтами. По практичности и весу ограждение выигрывает бетонное – оно легче в исполнении и по весу, поэтому не даёт высокую нагрузку на мост.

"Из-за того, что тротуар не ровный, а мы крепим бордюр именно к нему, готовые перила выглядят кривовато. Но после установки всех вертикальных конструкций, мы выровняем их накладками. Все отверстия и резка производятся специальным лазерным станком", - поделился подробностями подрядчик.

В целом старые перила на всём протяжении моста выглядят не очень надёжно, местами они отклоняются в сторону от оси, словно вот-вот устремятся вниз.

Мост навек

"Старый мост" - это первая автогужевая и пешеходная переправа в Семее, соединившая правый и левый берег Иртыша – историческую и промышленную части города. Его назвали так после строительства в 2000 году подвесного моста, который в народе окрестили "новым" и "японским".

Эскизный проект автогужевого моста разработали ещё в 1938 году, а в 1940-м планировалось приступить к его строительству. В результате проект отложили почти на 20 лет. Переправу возводили с 1959 по 1964 годы с расчётом его эксплуатации примерно на 100 лет.

Ранее люди добирались до противоположного берега на пароме и на пассажирском поезде. Но эти средства сообщения не обеспечивали потребностей горожан и промышленности.

Старый, новый, подвесной

В Семее функционирует 4 моста: железнодорожный, подвесной, автогужевой и понтонный (с правобережья на остров Бейбитшилик, расположенный между берегами).

Загруженность на дорогах с каждым годом увеличивается, а состояние двух главных автомобильных переправ Семея требует капитального ремонта.

На сегодняшний день автогужевой "старый" мост находится на балансе Управления транспорта и автомобильных дорог области Абай. Он поменял владельца в 2019 году, перейдя из городского актива в областной. Когда три года назад после очередной серьёзной "травмы" его вновь признали аварийным, здесь ограничили движение, а затем разрешили - с условием курсирования транспорта массой до двух тонн.

Учитывая, что мост уже не справляется с нагрузкой, в 2020 году было решено построить новый автомобильный мост. Он возводится рядом, всего в нескольких метрах. Сооружение планируется сдать в эксплуатацию во второй половине 2025 года, его стоимость - больше 31 млрд. тенге. Сейчас здесь идёт монтаж пролётных опор и сборка основной конструкции.

Горожане уже прозвали его "Ноп-новым"! Параметры четырёх полосной переправы: длина - 1 350 метров, ширина - 22 метра. Когда по нему запустят автомобильное движение, начнётся реконструкция старого сооружения, который превратится в пешеходный мост.

Кстати, по мнению некоторых инженеров и строителей, обрушение перил могли вызвать вибрации, которые расходятся по земле от забивания свай для новой переправы.

Семейчан огорчает и состояние подвесного моста. За 25 лет построенную японцами и турками переправу ни разу капитально не ремонтировали. Ямочный ремонт здесь длится почти круглый год. Многолетний опыт дорожных служб показал, что местный асфальт не совместим с металлической основой моста. Надежда на реконструкцию, которая запланирована в рамках Комплексного плана развития Абайской области. Мастера-мостовики из страны восходящего солнца будут сами восстанавливать своё детище.

Во время февральских морозов на мосту заметно разошлись гребни деформационных швов на обоих берегах. Внимательные горожане сняли это явление на телефон и выложили в социальные сети. Событие взбудоражило семейчан и подкинуло очередной повод для хейта. Но, как и ожидалось, металлическая конструкция раздвинулась от морозов. В те дни в Семее столбик термометра опускался до минус 40 градусов. Специалисты мостовики из Алматы провели обследование подвесного моста, и в частности, деформационных швов. Обследовали балки, произвели топосъёмку. Результат показал, что никаких отклонений нет, швы в порядке.

Происшествие с отвалившимися ограждениями - это ещё одно доказательство существования серьёзной проблемы с мостами в Семее. Если задуманные областным акиматом планы все же реализуются, то к 2030 году семейчане получат два современных автогужевых моста, и пешеходную переправу, какой в городе ещё не было.

Фото, видео Альбина Халел.