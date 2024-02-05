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На модернизацию инженерных сетей в Казахстане планируют привлечь порядка 3 трлн тенге

Сегодня, 12:16
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 12:16
Сегодня, 12:16
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Фото: gov.kz

Свыше 450 млрд тенге инвестиций направят на ремонт инженерных сетей в Казахстане в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По информации правительства, в 2023 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры было направлено 500 млрд тенге, в том числе за счет бюджета – 327 млрд тенге. В результате отремонтирован ряд крупных теплоисточников и 5,8 тыс. км инженерных сетей.

В текущем году на эти цели будет привлечено более 450 млрд тенге инвестиций и отремонтировано 6,5 тыс. км инженерных сетей.

"В целом, благодаря проводимой тарифной реформе до 2029 года планируется привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций для модернизации 62 тыс. км инженерных сетей и снижения износа на 20%. Таким образом, это позволит довести коммунальную инфраструктуру до нормативного состояния", - говорится в сообщении.

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