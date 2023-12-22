На Мисс Семей напал боец ММА в Таиланде

Ставшая в 2021 году Мисс Семей девушка попала в неприятную ситуацию в Таиланде, на неё напал профессиональный боксёр, передаёт BaigeNews.kz.

"15 декабря около 20:00 вечера у меня случился страшный инцидент. Я стояла возле своего скутера, после чего ко мне подошел М.Н. и начал домогаться до меня. Не давал мне пройти с места, после чего я попросила его уйти, он не отреагировал. Он начал огрызаться со мной, угрожать мне. После чего, он ударил меня по лицу. Я начала уходить от него, отвернулась, он ударил меня еще раз. Кричал, что руки и ноги мне оторвет. Я написала заявление в полицию, обратилась в посольство Казахстана. Я очень переживаю за свою безопасность", - написала девушка.

Как выяснилось, М.Н. — мастер спорта по кикбоксингу и ММА, трёхкратный чемпион Дагестана по К-1, чемпион Москвы по ММА (в 2014 году).