На массовое нашествие насекомых жалуются карагандинцы

Карагандинцы массово жалуются на насекомых. В городе настоящее нашествие мошек, комаров и гусениц, причем, традиционные средства от вредителей не помогают. Жители требуют провести комплексное травление по всему городу, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Астана ТВ.

С приходом жарких дней в Караганде увеличилось число летающих насекомых. Вредоносные представители гнуса буквально атаковали многоквартирные дома. Жалобами на назойливых насекомых завалены все страницы интернета. Не спасают от "мелкой пакости" даже сетки на окнах. Они с легкостью пролезают сквозь плетение, как только жители включают свет.

"Ну, мошки комары нас беспокоят сильно. мы не выходим на улицу практически вечером, только днём. Глаза нос кусают, ребёнка кусают мошки", "Они даже пролетают через сетку очень много. Их дома надо травить мне кажется, от укусов шишки появляются",

"Вот мы живём на сорок пятом, в центре города. В этом году очень много и мух, и мошек - очень много. Спасаемся решёткой и средствами разными — это всё залетает и в нос, и в глаза эти мошки", - жалуются карагандинцы.

Дезинфекторы отмечают, что в этом году в центральном Казахстане обильные дожди с жарой вызвали небывалое размножение насекомых. В ближайшее время, по их словам, начнется протравка вблизи местных водоемах и рек, а также в местах скопления гнусов.

"Одна особь она 200 яиц откладывает. Это вот, представьте, масштабы велики. Это идёт из-за воды, потому что рядом с Карагандой находится много маленьких озёр, речек - это самый очаг . Они размножаются, в основном, в воде, сырости и так как у них сейчас период, их много. Период размножения: май-начало июня. Тем более, что погода сейчас сырая, влажная. Идёт нашествие как бы", - говорит дезинфектор Алия Конырова.

При этом, средств на полную обработку не хватает, отмечают подрядчики. Нужны дополнительные меры. Вместе с тем, жителям советуют не распылять яды в закрытых помещениях.