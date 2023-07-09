На МАЭК в Актау отремонтировали первый энергоблок

Фото: maek.kz

Об окончании ремонтных работ на ТЭС сообщает официальный сайт ТОО "МАЭК", передаёт BaigeNews.kz.

Ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершены. В 04:11 утра 9 июля блок включили в работу, а уже днём в 15:25 его загрузили до 150 МВт.

В настоящий момент суммарная генерация комбината составляет 565 МВт. ТОО "МАЭК" обеспечивает электроэнергией Мангистаускую область с выдачей мощности 36 МВт в Атырауский регион.

"Стоит отметить, что ограничений по снабжению энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населённых пунктов области нет", - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, 3 июля на ТЭС ТОО "МАЭК" произошла вынужденная остановка энергоблока №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами работников МАЭК.