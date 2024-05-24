На левобережье Астаны частично перекроют движение

В пресс-службе акимата столицы сообщили, что с 24 по 25 мая будет закрыто движение по второй стороне проспекта Туран на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала в направлении от города к аэропорту, передаёт BaigeNews.



Однако пересечения проспекта Туран с улицей Хусейн бен Талал и проспектом Улы Дала останутся открытыми.

"Просим жителей и гостей столицы понять необходимость этих работ и заранее планировать свой маршрут", - попросили в акимате Астаны.