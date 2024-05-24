На левобережье Астаны частично перекроют движение
Сегодня, 11:14
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Сегодня, 11:14Сегодня, 11:14
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В пресс-службе акимата столицы сообщили, что с 24 по 25 мая будет закрыто движение по второй стороне проспекта Туран на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала в направлении от города к аэропорту, передаёт BaigeNews.
Однако пересечения проспекта Туран с улицей Хусейн бен Талал и проспектом Улы Дала останутся открытыми.
"Просим жителей и гостей столицы понять необходимость этих работ и заранее планировать свой маршрут", - попросили в акимате Астаны.
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