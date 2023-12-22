На курорте Бурабай открыт зимний сезон

Новый зимний сезон в семейном парке развлечений BurabayLand открыт праздничным костюмированным концертом с ростовыми фигурами. Также начала свою работу резиденция Санта Клауса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на УДП РК.

Следующее важное зимнее событие, которое пройдет на территории BurabayLand – это Фестиваль ледового городка. 20 декабря начался творческий конкурс мастеров по изготовлению ледовых скульптур. Он продлится 5 дней и к нему могут присоединиться все желающие: компании, творческие группы и индивидуальные художники.

Победитель, которого жюри определит 25 декабря, получит приз: 3 млн тенге. Зрителей ждут незабываемые мастер-классы по возведению ледяных фигур, а всех участников ледяного строительства – благодарность и восхищение посетителей.

В этом зимнем сезоне в семейном парке развлечений BurabayLand гостей ждет встреча с шаманом в его деревне, катания на лошадях, на оленьих и собачьих упряжках, на снегоходах и квадроциклах. Залиты ледовые горки и каток. Открыт прокат коньков, лыж и тюбингов.