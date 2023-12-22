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На курорте Бурабай открыт зимний сезон

Сегодня, 02:00
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УДП РК Сегодня, 02:00
Сегодня, 02:00
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Фото: УДП РК

Новый зимний сезон в семейном парке развлечений BurabayLand открыт праздничным костюмированным концертом с ростовыми фигурами. Также начала свою работу резиденция Санта Клауса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на УДП РК.

Следующее важное зимнее событие, которое пройдет на территории BurabayLand – это Фестиваль ледового городка. 20 декабря начался творческий конкурс мастеров по изготовлению ледовых скульптур. Он продлится 5 дней и к нему могут присоединиться все желающие: компании, творческие группы и индивидуальные художники. 

Победитель, которого жюри определит 25 декабря, получит приз: 3 млн тенге. Зрителей ждут незабываемые мастер-классы по возведению ледяных фигур, а всех участников ледяного строительства – благодарность и восхищение посетителей.

В этом зимнем сезоне в семейном парке развлечений BurabayLand гостей ждет встреча с шаманом в его деревне, катания на лошадях, на оленьих и собачьих упряжках, на снегоходах и квадроциклах.  Залиты ледовые горки и каток. Открыт прокат коньков, лыж и тюбингов.

 

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