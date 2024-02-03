  • 3 Февраля, 14:00
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На космодроме "Байконур" спасли верблюда

Сегодня, 13:43
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 13:43
Сегодня, 13:43
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Фото: скриншот с видео

Верблюд провалился в колодец на технической площадке "Байконура". на помощь животному пришли спасатели МЧС России, передаёт BaigeNews.kz.

"Специалисты СПСЧ № 2 Специального управления ФПС № 70 МЧС России с помощью пожарных рукавов вытянули бедолагу. Инцидент произошел на одной из технических площадок космодрома. Немного отдохнув и набравшись сил, животное гордо продолжило свой путь", —  сообщает Telegram-канал ведомства.

Спасатели также поделились видео спасения "корабля пустыни" в снегах Байконура.

 

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