На каком месте Казахстан по дешевизне бензина

Среди стран СНГ в Казахстане самый дешёвый бензин - 0,46 долларов США за литр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

"На 13 октября текущего года самый дешёвый бензин в мире можно было купить в Египте: 0,32 долл. США за литр. Далее расположились такие страны, как Алжир (0,32 долл. США) и Кувейт (0,34 долл. США). Казахстан по дешевизне бензина оказался на пятой строчке с ценой в 0,46 долл. США за литр. Среди стран СНГ в РК самый дешёвый бензин. Чуть ниже, на седьмом месте, расположилась Россия: 0,53 долл. США", - пишет издание.

В Азербайджане цена литра бензина составила 0,62 долл. США, в Беларуси — 0,75 долл. США, в Узбекистане — 0,89 долл. США, в Армении — 1,2 долл. США, в Украине* — 1,44 долл. США.

Самым дорогим бензин был в Гонконге (2,88 долл. США), Финляндии (2,23 долл. США) и Греции (2,14 долл. США).

По данным аналитиков, по итогам января–августа текущего года в РК произвели 3,4 млн тонн бензина — на 5,4% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего бензина традиционно выпустили в Шымкенте: 1,3 млн тонн, минус 8,2% за год. В тройку регионов-лидеров также вошли Атырауская (1,2 млн тонн, плюс 30,4%) и Павлодарская (980,4 тыс. тонн, плюс 0,6%) области.