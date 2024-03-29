На каком этапе находится строительство железной дороги в обход Алматы

В КТЖ рассказали, как ведётся строительство железной дороги в обход Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Реализация проекта позволит переориентировать грузопоток на новую дорогу Жетыген – Казыбек бек, минуя станцию Алматы.

"Работы развёрнуты на участках протяжённостью в 20 километров, задействовано более 100 единиц спецтехники и порядка 300 человек. Общая протяжённость главных путей составляет 75 километров, станционных – 50 километров. Всего будет построено 125 километров ж/д путей", - сообщили в компании.

Также на проекте будут произведены земляные работы объемом 6,5 миллиона кубометров, возведено 18 мостов, один автодорожный путепровод на станции Жетыген, 49 водопропускных труб разных диаметров и конфигурации.

Новая ветка имеет большое значение для развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана, что позволит снизить нагрузку на Алматинский узел на 40 процентов и существенно сократит время доставки грузов.