"На грани жизни". Фильм с уникальными кадрами трансплантации сердца сняли в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz.

В Казахстане сняли документальный фильм "На грани жизни" о посмертном донорстве и трансплантации органов, передаёт BaigeNews.kz.

"На грани жизни" - это картина о борьбе за жизнь и самопожертвовании, о людях, чьи судьбы переплелись при сложных обстоятельствах, и о командной работе специалистов, причастных к трансплантологии. Фильм подготовлен АО "Qazcontent" совместно с Национальным научным кардиохирургическим центром и Республиканским центром по координации трансплантации.

Главный герой ленты - Талгат Айнамкулов. Он один из казахстанцев, стоящих в очереди на пересадку сердца. Почти 10 лет мужчина находится под наблюдением врачей.

"Уже семь лет я стою в очереди на пересадку сердца. Только недавно врачи сообщили, что сердце может быть обнаружено, и попросили меня пройти повторное обследование. Конечно, я очень долго ждал этого момента. Сколько людей, как и я, с нетерпением ждут замены сердца. Я считаю, что это дар жизни. Хожу с сумкой, на которой установлен аппарат. Два килограмма 850 граммов не так просто носить с собой. Иногда хочется выбросить эту сумку", - говорит Талгат Айнамкулов.

По словам заместителя председателя правления Центра сердца Айгерим Абдиоразовой, в этом фильме показаны уникальные кадры, которые никому ранее не удавалось снять.

"Это кадры, где команда вылетает из Астаны в Шымкент на забор органов посмертного донора. Не знаю, как всё сложилось, что нам удалось снять это", - рассказала она на премьерном показе фильма в Астане.

Название документальной картины придумано не просто так.

"Трансплантация сердца проводится только от посмертного донора. И на самом деле, для кого-то это может означать смерть. Но если глубоко задуматься, то эта смерть не является окончанием жизни, это продолжение жизни и души донора в новом человеке. И конечно же, это продолжение жизни реципиента, который не потерял надежду на обретение полноценного качества жизни", - сказала Айгерим.

По мнению председателя правления UMC Юрия Пя, очень важно говорить и поднимать тему посмертного донорства.

"Если говорить об органном донорстве, и в частности о посмертном донорстве, и учитывать, что у нас в стране 20 миллионов населения, то я бы сразу хотел для сравнения привести в пример такую небольшую страну как Хорватия. В Хорватии около пяти миллионов населения, и там в год проводят около 50 трансплантаций сердца. Это посмертное донорство. Если сравнить с нами, то у нас населения в четыре раза больше, а трансплантаций сердца мы делаем в 10 раз меньше", - сказал он.

Врач отметил, что потенциал в нашей стране есть, но, к сожалению, население и специалисты не готовы решать эту проблему.

"Основная причина в том, что сознание ещё не доросло до такого уровня, чтобы развивать трансплантацию, ну и недостаток информации. Технически мы обеспечены, и специалисты есть, которые могут проводить трансплантацию", - добавил он.

На презентации фильма также присутствовала сенатор Акмарал Альназарова. Она поделилась своими впечатлениями.

"Фильм действительно очень трогательный. В первую очередь, мы понимаем, что около пяти тысячи человек ждёт такого момента. Постоянное ожидание, иногда у людей опускаются руки, а иногда просто не доживают. Ежегодно 320-330 человек с листа ожидания снимают из-за наступления смерти. 150 человек ждёт пересадки сердца сегодня в Казахстане. Если в 2021 году было четыре донорских сердца, в 2022 году - всего два. Ситуация действительно удручающая. Здесь есть комплекс проблем, которые нужно решать через такой контент, через популяризацию, лидеров общественного мнения", - отметила сенатор.

Акмарал Альназарова считает, что министерство здравоохранения должно пересмотреть тарифы за услуги в поиске и подготовке органных доноров.

По данным Кардиоцентра, в листе ожидания на операцию по трансплантации органов сегодня находятся 3 805 пациентов. В Казахстане ежегодно в трансплантации нуждаются около 140 человек, но только 7-8 из них дают своё согласие, и им делают операцию.

Документальный фильм можно посмотреть по ссылке ниже.