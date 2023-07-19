На грани разорения: фермеры из-за засухи просят ввести режим ЧС в Павлодарской области

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Фермеры Павлодарской области уже несколько месяцев беспомощно наблюдают за гибелью своего будущего урожая. Все из-за жары и отсутствия дождей в регионе. Говорят, осенью собирать многим будет нечего. Причем, подтверждают проблему чиновники и синоптики. Чтобы не разориться аграрии просят помощи, в частности, объявить режим ЧС и прийти к согласию с кредиторами, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Павлодарская область находится в зоне рискованного земледелия и 2023 год доказывает это, как никогда. Еще весной в управлении сельского хозяйства региона при проведении весенне-полевых работ указывали на то, что в почве мало влаги, но надеялись на лучшее. В итоге последние три месяца лишь жара и локальные осадки, да и те незначительные. По информации синоптиков, картина печальная. Небольшие дожди проходят лишь местами и в целом фермерам пользы от таких осадков нет никакой.

"У нас май и апрель месяцы, определяющие для всходов, для урожайности, и мы отмечали большой дефицит осадков. В апреле у нас количество осадков около 80 процентов было на юге, в виде снега, когда у нас отмечалось понижение температуры. Так же север, там ноль, один миллиметр, два миллиметра. Максимально было именно в самых зерносеющих районах. В мае также количество осадков в зерносеющих районах превышало 15-20 процентов от нормы. В июне такая же ситуация повторилась. На июль сильные дожди отмечались во время урагана. В Павлодаре, местами по районам и также составляет сейчас 30 процентов от нормы. Можно сказать, температурный фон был в пределах нормы, немного выше, и отмечались очаги в первой декаде до максимальной температуры, до +40 в течение недели, и вот сейчас. Все это способствует не только атмосферной засухе, но также почвенной засухе. Я считаю, что уже эти месяцы определили какая будет урожайность", - директор павлодарского филиала "Казгидромет" Галина Шпак.

В августе по словам синоптиков будет еще две волны сильной недельной жары. Дожди прогнозируют так же местами. В целом они добавят процент влаги к норме в статистике, но и опять же проблем фермеров это не решит.

Заместитель председателя сельхозкооператива Тимур Аспанов рассказал, что засеяли в шести районах Павлодарской области. Всего 80 тысяч гектаров. Недавно проводили обследование части этой площади, и сейчас фермеры готовятся к худшему, боясь оказаться разоренными.

"Посевы были, конечно, в хорошем состоянии более менее. На сегодняшний день полностью гибель посевов на площади порядка 90 процентов. У некоторых было страхование, но тем не менее это же вопрос не одного дня (получить страховку - ред). Сейчас у ребят имеются кредиты, их нужно погашать. Брали также короткие деньги на весенне-полевые работы, которые надо этой осенью полностью закрыть. Плюс соответственно встает вопрос весенне-полевых работ следующего года. У феремров не будет залогов, даже если им предоставят пролонгацию, надо будет какую-то лояльную форму финансирования на следующий год разрабатывать", - рассказал Тимур Аспанов.

О своих проблемах заговорили многие фермеры Павлодарской области, в том числе из животноводческих районов. Они переживают, что кормить скот предстоящей зимой будет нечем. Просят объявить режим ЧС, чтобы им выделили деньги на помощь. Есть вопросы и по банкам второго уровня, так как имеются обязательства перед кредитными организациям. После уборочной кампании велика вероятность, что многие не смогут выплатить долги, поскольку доход у некоторых ожидается на нуле.

"При объявлении ЧС местного масштаба есть определенные условия. Среди них нарушение условий жизнедеятельности населения у более ста человек, но не более пятисот. Размер материального ущерба здоровью людей, окружающей среде и объектам хозяйствования должен составлять от 15 до 100 тысяч МРП. В принципе, если какое-либо из этих условий соблюдается, то можно решением акима области, либо района ввести режим ЧС местного масштаба. Руководитель местного исполнительного органа определяет возможные последствия ЧС, которые могли возникнуть или возникли. При этом проводится внеочередное заседание районной или городской комиссии и там же рассматривается вопрос об объявлении ЧС природного масштаба", - пояснила исполняющая обязанности заместителя руководителя управления ДЧС Павлодарской области Кымбат Жолдасова.

В ДЧС региона отмечают, в целом вопрос объявления режима ЧС решаем. К этой работе должны ответственно подойти акимы в районах. Для начала им нужно обследовать поля, создать комиссии и дать реальные основания.

Вопросом занимаются и чиновники от управления сельского хозяйства региона. Они так же признают, проблема есть. Рапортуют, что пока объехали поля лишь нескольких районов области. По зерновым культурам, площадь которых более 980 тысяч гектаров, наблюдают низкорослость. Пока данные таковы, что лишь 3 процента от общего числа посевов пшеницы погибли. 18 процентов плохие, 65% в удовлетворительном состоянии. Но уже говорят о том, что урожайность однозначно будет низкая.

"Выехали в сторону границы Акмолинской области, Северо-Казахстанской и попутно проезжали районы Актогайский, Иртышский, Железинский и района Теренколь. В целом, что можно сказать. Да, посевы пострадавшие, низкорослость посевов отметить надо. Кушение было слабое в связи с засухой, изреженность посевов. Средняя высота посевов составляет в пределах до 30 сантиметров. Есть посевы ровные, чистые, но сейчас идет колошение. Если в ближайшие две недели дождей не будет, то естественно будет щуплость зерна", - сообщил руководитель отдела развития растениеводства управления сельского хозяйства Павлодарской области Есентай Мурсалимов.

Чиновники, работающие в сфере сельского хозяйства говорят, что повторяется история 2012 года. Тогда так же поля горели из-за жары, только температура воздуха держалась в пределах +30, а в этом году достигает +40. Они признают, помогать фермерам нужно, поэтому намерены проводить переговоры с кредиторами, решать вопрос с субсидиями. Но процесс этот долгий. По каждой заявке от аграриев нужно отрабатывать отдельно. Так, недавно они были в одном крестьянском хозяйстве, где засеянное поле было полностью черное. Сложно было представить, что за три месяца не взошел ни один колосок. В итоге, начали разбираться индивидуально, и в земле нашли семена, часть из которых даже не проросла, все это время просто пролежав в сухой почве.