На экс-сотрудников "Риддер ТЭЦ" завели уголовное дело

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На экс-сотрудников АО "Риддер ТЭЦ" завели уголовное дело по факту хищения средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Департаментом экономических расследований по ВКО расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц АО "Риддер ТЭЦ" по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса по факту хищения денежных средств, предназначенных для ремонта, надлежащего содержания оборудования и тепловых сетей предприятия. Иная информация разглашению не подлежит", — сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу на запрос редакции YK-news.kz.

Жители Риддера не раз писали в соцсетях, что требуют сурового наказания для тех, кто довёл АО "Риддер ТЭЦ" до аварийного состояния. Напомним, из-за бесконечных аварий работа станции едва не остановилась, в городе был введён режим ЧС, а люди мёрзли в своих квартирах.

Сообщалось, что на ТЭЦ ведётся ремонт котлов.

"Перед нами стоит очень большая задача — практически перестроить ТЭЦ. Это включает в себя ремонт всех шести котлов, трёх турбин, вспомогательного оборудования, оборудования топливоподачи, гидрозолоудаления и золоотвала", - сообщил генеральный директор АО "Риддер-ТЭЦ" Игорь Михайленко.

Предварительно на весь объём работ понадобится свыше шести миллиардов тенге. Основной ремонт планируют завершить в середине сентября.