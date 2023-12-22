На двух участках дорог ограничили движение в Казахстане

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В Жамбылской области ограничение ввели на автодороге "Алматы-Ташкент-Термез" с 159 по 238 километр, от села Кенен до села Кайнар.

А области Жетысу ограничено движение по трассе "Ушарал-Достык" от 84 до 184 километра, на участке от станции Коктума до станции Достык.

Отмечается, что ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Сообщается также, что на автодорогах республиканского значения задействовано 718 единиц техники.