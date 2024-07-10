На две недели перекроют участок дороги на пересечении проспекта Мангилик Ел в Астане

Полностью перекроют участок на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

О проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на правосторонних съездах транспортной развязке на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.