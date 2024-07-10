На две недели перекроют участок дороги на пересечении проспекта Мангилик Ел в Астане
Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
125Фото: baigenews.kz
Полностью перекроют участок на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
О проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на правосторонних съездах транспортной развязке на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"В связи с чем с 11 по 25 июля текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт (правосторонние съезды с пр. Мангилик Ел на пр. Кошкарбаева). При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам Акмешит и Туркестан", - говорится в сообщении.