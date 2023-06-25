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ДЧС Павлодарской области Вчера, 23:28
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Вчера, 23:28
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Фото: ДЧС Павлодарской области

На дне Иртыша найден автомобиль с трупом

В Павлодарской области на дне Иртыша найден автомобиль с трупом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона. 

Три дня спасатели вели поиски Леонтьева Р., который 16 июня пропал при невыясненных обстоятельствах.

25 июня в ходе поисковых работ в реке Иртыш при помощи эхолота обнаружен автомобиль на глубине около пяти метров и в 10-15 метрах от берега. 

С помощью спецтехники машину подняли на берег и передали службе 102. Внутри салона обнаружено тело без вести пропавшего Леонтьева Р.

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Вчера, 23:28
288
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