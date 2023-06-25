На дне Иртыша найден автомобиль с трупом

Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области на дне Иртыша найден автомобиль с трупом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Три дня спасатели вели поиски Леонтьева Р., который 16 июня пропал при невыясненных обстоятельствах.

25 июня в ходе поисковых работ в реке Иртыш при помощи эхолота обнаружен автомобиль на глубине около пяти метров и в 10-15 метрах от берега.

С помощью спецтехники машину подняли на берег и передали службе 102. Внутри салона обнаружено тело без вести пропавшего Леонтьева Р.