На дежурстве с тросом: более 4 тысяч машин вызволили из снежного плена с начала зимы в РК

Фото: пресс-службы МЧС РК

С начала зимы казахстанские дорожники вызволили из снежного плена около четырёх тысяч транспортных средств. Оказана помощь более восьми тысячам пассажиров. Об этом сообщили в Комитете автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт BaigeNews.kz.

По данным министерства, всего зимним содержанием охвачено 25 тысяч километров автомобильных дорог республиканского значения. Для этих целей мобилизовано 1 408 единиц снегоуборочной техники. Тем не менее, по-прежнему наблюдается её нехватка. По словам специалистов, для решения проблемы необходимо около 400 единиц спецтехники, из которых 141 будет закуплена и задействована уже в текущем сезоне.

Как отметили в ведомстве, сейчас особенно усилены меры по борьбе с гололёдным явлением. Функционируют 507 производственных баз. На всех складах имеется необходимое количество противогололёдных материалов. В частности, 67 тысяч кубометров песка, 21 тысяча тонн соли и 55 тысяч кубометров отсева.

"В рамках реконструкции и ремонта, протяжённость снегозаносимых участков была сокращена до 2,5 тысячи километров. Ранее она составляла 3,5 тысячи километров. Установлены стационарные снегозадерживающие заборы протяженностью 419 километров, снегозащитные щиты на 43 тысячах погонных метрах. Также на данных участках закреплены ответственные работники и необходимая техника. На дорогах республиканского значения установлено 4 461 временный дорожный знак, таких как "скользкая дорога", "ограничение максимальной скорости", — отмечается в сообщении.

Для безопасности на республиканских трассах ежедневно работают порядка 400 единиц техники и трудятся свыше 600 человек в зависимости от погодных условий.

Дорожники ведут круглосуточное патрулирование. Если они видят машину, которая стоит на обочине с аварийными сигналами или вылетевшую в кювет, незамедлительно оказывают помощь.

В стране действуют 120 обогревательных пунктов, они оснащены всем необходимым оборудованием — своей кухней, комнатами отдыха и тёплыми боксами для транспорта.