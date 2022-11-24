На десять лет затянулось строительство Ледового дворца в Актау

Фото: Жанна Сагидулла

Спортсмены по зимним видам спорта вынуждены тренироваться на катке в частном ТРЦ.

В Актау до конца 2023 года планируется завершить строительство ледового дворца, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Создать условия для развития зимних видов спорта в Мангистау планировали ещё десять лет назад. Однако проект пришлось заморозить сначала из-за споров вокруг земельного участка, коррупционного скандала, затем из-за судебных тяжб, а после - из-за двухлетней пандемии коронавируса.

Как всё начиналось

В 2012 году – ровно десять лет назад – чиновники Мангистау сообщили, что в регионе построят ледовый дворец. Вложить свои деньги в проект планировали бизнесмены из Словакии.

Инвесторы хотели сделать объект привлекательным не только для любителей зимних видов спорта, но и для тех, кто вовсе далёк от фигурного катания, или, например, хоккея. Планировалось, что во дворце будут располагаться фитнес-центр, кофейни, баскетбольная площадка. Также предлагалось, что комплекс можно использовать как концертный зал. Инвесторы были намерены в Актау не только строить, но и обучать. Со словацкими специалистами был подписан меморандум об открытии спортивных школ на базе дворца.

Долгое время местные власти не могли определиться с земельным участком, где должен был располагаться спортивный объект. Территорию городского парка "Акбота", которую то передавали в частные руки, то возвращали на баланс администрации, хотели использовать для будущего катка. Но эту идею не поддержали ни аким города (тогда эту должность занимал Едил Жанбыршин, ныне депутат Сената - прим. авт.), ни архитекторы, ни коммунальные компании, сославшись на то, что этот земельный участок непригоден для строительства крупного многофункционального комплекса. Чиновники опасались, что транспортный поток будет перегружен, а электросети и инженерные сети не выдержат нагрузки.

В итоге было решено строить в новой части города – в одном из микрорайонов.

В 2017 году чешская компания "Н+H TECHNIKA", которая имела опыт в строительстве ледовых сооружений в Европе, России и Казахстане предоставила первые эскизы. Стороны договорились работать по схеме государственного-частного партнерства. Тогда проект ГЧП был пилотным, то есть ранее в стране не практиковали такой метод работы с частными компаниями.

Коррупционный скандал

Одним из фактором, который негативно сказался на темпе строительства ледового дворца, стал коррупционный скандал. Заместитель акима Мангистауской области, которым в 2018 году был Серик Амангалиев, стал главным фигурантом уголовного дела. Его признали виновным в получении взятки в размере 115 тысяч евро от инвестора – учредителя чешской компании "H+H Technika" Яна Хован.

Согласно материалам уголовного дела, чиновник запросил за общее покровительство у предпринимателя 400 тысяч евро. В деле был замешан тогдашний руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Нурбек Карабалаев. Однако позже с него сняли все обвинения. Следствие длилось полтора года: правоохранительные органы и суд разбирались - виновен ли замакима области в коррупционном преступлении, в то время как завезённое из Чехии оборудование лежало нетронутым на складе и использовалось лишь в качестве вещественного доказательства.

Пандемия и "разморозка" Ледового дворца

Эпопея с ледовым дворцом после коррупционного скандала продолжилась. Казалось, "лёд тронулся", если бы мир не накрыла волна пандемии: первыми странами, которые решили закрыть свои границы, стали страны Европы, в том числе и Чехия.

Закрытые границ, переполненные больницы, переход на дистанционный режим работы – всё это сказалось на том, что проект не могли возобновить несколько лет. Его разморозили только в 2021 году, когда ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.

Развитие зимних видов спорта в Мангистау

Тренировки по зимним видам спорта – хоккей, фигурное катание и кёрлинг – проводят в торгово-развлекательном комплексе "Актау". Там расположен единственный в городе ледовый каток, где спортсмены могут тренироваться. Фигурным катанием занимается 31 ребёнок.

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Гульмира Атакулова является руководителем общественной организации, которую родителям пришлось создавать летом 2022 года. Она вместе с другими инициативными родителями отстаивает интересы спортсменов, решает организационные вопросы во время подготовки к соревнованиям. Члены общественной организации – родители юных фигуристов платят ежемесячно членские взносы. Таким образом, они покрывают расходы по аренде катка и зарплате тренера.

К сожалению, зимние виды спорта, в частности, фигурное катание, не поддерживаются государством. Мы видим, как в регионе развивают бокс, каратэ и борьба, однако о фигурном катании никто даже не вспоминает. Сейчас у нас занимается 31 ребенок. Все – девочки, самой маленькой 4 года. Несмотря на то, что нашим детям приходится ютиться в небольшом катке и при этом платить немалые деньги, мы все равно верим в них и надеемся, что ледовый дворец всё-таки построят в Актау, в регион приедут больше тренеров, и данный вид спорта будет развиваться в регионе. Если этого не произойдёт, наше семья рассматривает вопрос о переезде в Алматы, где уровень развития фигурного катания изрядно выше, чем в Актау, - рассказала Гульмира.

Фото предоставлено Г. Атакуловой

Женщина воспитывает девочек-двойняшек Адель и Асель, обе ходят на каток на протяжении двух лет. По словам их мамы, фигурное катание – дорогой вид спорта. В месяц женщина стабильно тратит 70 тысяч тенге, чтобы девочки могли тренироваться.

Для занятий фигурным катанием нужно выбирать качественные коньки, надёжно фиксирующие голеностопный сустав. Их цена начинается от 100 тысяч тенге. Учитывая, что в нашей семье девочки-двойняшки, нам коньки обходятся в среднем в 200 тысяч тенге. Это очень накладно, к тому же девочки быстро растут, поэтому мы выкупаем бывшие в употреблении. Есть ещё спортивный костюм, а также костюм для тренировок. Абонемент на месяц, где предусмотрено только две тренировки в неделю, обходится нам в 35 тысяч тенге. В общем, за двоих наша семья расходует 70 тысяч тенге. Мы изначально понимали, что фигурное катание - дорогой вид спорта, но для нас он был бы дешевле, если в нашем городе функционировал ледовый дворец с качественным хорошим льдом. Помимо того, что девочки ходят на фигурное катание, они ходят на физкультуру и танцы – за это мы тоже отдельно платим, - рассказала Г. Атакулова.

Единственный каток в Актау

Тренер по фигурному катанию Алена Гавриленко рассказала, что проводить качественные занятия детям, когда мимо тебя проходят сотни посетителей, сложно. Это мешает ученикам сосредоточиться на тренировке и прислушиваться к советам наставника.

Когда мы приезжаем на соревнования – часто над нами подшучивают наши коллеги-спортсмены, мол: а что в Актау тоже есть каток? Было бы это смешно, если не было так грустно. Особенно, если взять в счет то, с каким рвением и желанием занимаются наши девочки. Нам приходится ютиться в небольшом торговом центре, где сотни посетителей, а это порой отвлекает на тренировках. Хочется, чтобы занятия проходили в специализированном, оборудованном помещении. Спортсмены-фигуристы, хоккеисты, подтвердят, что качественный лед – залог спортивных побед. На практике мы за неимением ледового дворца и тренируясь в ТРК, сталкиваемся со сложностями во время соревнований. Приезжая в другой город, например, Уральск – нам приходится приезжать на неделю раньше, чем все остальные, чтобы девочки могли привыкнуть к новым габаритам ледовой арены. А после соревнований девочки начинают ударяться о борты катка, так как отвыкли от прежних условий, - рассказывает тренер Алена Гавриленко.

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Президент федерации по хоккею Мангистауской области Владимир Мартин рассказал, что зимние виды спорта в Мангистау напрямую зависят от единственного катка в регионе, так как у них нет другой альтернативы. Лёд находится в аренде у индивидуального предпринимателя. Тот, в свою очередь, сам решает – сколько времени и когда тренироваться спортсменам.

После того, как арендатор катка изменил график наших тренировок и перенёс их на 18:00, желающих заниматься хоккеем стало гораздо меньше. Оно и очевидно, уроки у детей заканчивается в это время – они физически не успевают приехать на тренировку. На арендатора мы тоже повлиять не можем: ни родители, ни федерация, ни акимат. Он – частный предприниматель, и хочет зарабатывать, что вполне естественно. Поэтому нам нужен свой собственный лёд, чтобы мы уже не зависели от решения частного лица. Проблема ещё заключается в том, что акимат не может выкупить этот частный лёд и не может нам его оплачивать. Нам об этом говорят уже 11 лет. Поэтому вся надежда на ледовый дворец, - рассказывает Владимир Мартин.

Помимо того, что каток в торговом комплексе, обходится для родителей очень дорого, он ещё используется для посетителей центра и спортсменов параллельно. Таким образом он быстрее изнашивается.

По правилам, лёд нужно заливать каждый час. Однако в нашем случае лёд заливают раз в сутки. Это происходит ночью. Утром приходят кёрлингисты, затем фигуристы, а уже вечером – хоккеисты. Между этими тренировками лёд чистит машина, однако лёд не заливают, так как на то нет условий. Допустим, в ледовом дворце соблюдался бы температурный режим, то есть вокруг льда была бы температура +10 градусов. Тогда температура самого льда достигала -6 градусов. А в ТРК, где мы тренируемся, для удобства посетителей температура воздуха доходит до 26 градусов. Очевидно, что, учитывая все эти нюансы, мы имеем дело со льдом, который в силу своей специфике ближе к вечеру подтаивает, - объяснил Мартин.

Президент федерации по хоккею отметил, что в Мангистау есть талантливые хоккеисты и фигуристы. Эти способности у спортсменов нужно выявлять и развивать. Однако это не так-то просто.

ТРК построили в 2010 году. В 2011 году мы проводим тренировки по хоккею. Наша команда из Актау становилась дважды чемпионами по Казахстану. Трое наших спортсменов входят в состав сборной, один из которых играет за "Барыс", другой за хоккейный клуб "Астана". Так что перспективы есть, главное, чтобы создались условия, - подчеркнул В. Мартин.

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Одна из тех, кто десять лет назад занималась на небольшом катке в торговом центре Актау, является знаменитая фигуристка Гаухар Наурызова. Именно здесь она впервые прокатилась на льду, а позже начала усиленную подготовку. Семья фигуристки была вынуждена переехать в Алматы, чтобы девочка могла тренироваться и дальше. Сейчас Гаухар выступает за Казахстан на международных соревнованиях. В 2016 году она образовала танцевальную пару с Бойнсагуром Датиевым, с которым тренировалась в Москве под руководством Александра Жулина. Затем их тренером стала Анжелика Крылова.

Спортсменка в интервью корреспонденту BaigeNews.kz отметила, что очень болеет за родной край и мечтает, чтобы в регионе развивали зимние виды спорта.

Несмотря на то, что я уехала из Актау, для меня Мангистау занимает особое место в жизни. Здесь я начала свой путь и я уверена, что в Актау есть таланты, которым нужно помочь раскрыться. А это получится, если рядом будет толковый грамотный наставник, и будут созданы все необходимые условия – сейчас я говорю конкретно об отсутствии ледового дворца. Когда я приглашаю тренеров поработать в Актау, многие отказываются, так как мало, кто хочет тренировать там, где на то нет условий, - рассказала Гаухар Наурызова.

"Лёд тронулся"

В управлении спорта и физической культуры Мангистауской области признаются, что ситуация вокруг зимних видов спорта остаётся напряженной. Не придает положительный импульс развитию тот факт, что вопрос строительства ледового дворца затянулся на долгие годы.

Если убрать в сторону коррупционный скандал, исполнители и инвесторы столкнулись с бумажной волокитой в вопросе строительства ледового дворца. Ушло уйму времени на обсуждение и принятие решения касательно выделяемого земельного участка. В 2021 году после пандемии строительство возобновили. Объект должны ввести в эксплуатацию в 2023 году. Тогда в Актау появятся возможности развивать зимние виды спорта. У родителей появится стимул отдавать детей на фигурное катание, хоккей, так как с появлением ледового дворца он станет дешевле. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы привлечь к работе тренеров, пригласить их, но многие отказываются, ссылаясь на то, что для профессиональных тренировок нужен качественный каток. Уверен, что с появлением ледового дворца мы увидим на мировой арене много звёзд в фигурном катании, кёрлинге и хоккее, - рассказал исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Жамбыл Бисенкулов.

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Однако в компании, которая взялась за строительство спортивного комплекса, рассказали, что строительные работы снова приостановлены. На это решение повлияло два фактора: первое, они столкнулись с недобросовестным подрядчиком, с которым им пришлось судиться. Они выиграли процесс и теперь добиваются возврата денежных средств. Второе, это нюансы в допсоглашении к договору ГЧП.

Речь идет о коммуникациях – отопление, свет, вода. Дело в том, что, согласно договору, по вопросу об электроснабжении объекта ответственен был акимат, но на данный момент эти работы не выполнены. В дополнительном соглашении предусматривается выполнение данных работ частным партнёром, то есть нами. По этой причине сейчас ведётся работа по подписанию дополнительного соглашения к договору ГЧП и продлению технических условий на подключение к инженерным сетям. После подписания дополнительного соглашения строительные работы продолжатся. Также мы сменили подрядчика – им стал ТОО "СМК Атамекен". На данный момент на 95% смонтированы несущие железобетонные конструкции, - рассказал Андрей Шульга, технический директор филиала компании "H+H Technika" в Актау.

Общая стоимость проекта составила более 4 миллиардов 230 миллионов тенге. 70 процентов инвестиций вкладывают инвесторы - предприниматели из Чехии и Словакии. Из бюджета на строительство спортивного объекта выделена сумма в размере более 1 миллиарда 152 миллионов тенге. Эти деньги были потрачены на закуп технологического оборудования.

Нами выделена сумма в размере 1 миллиона 272 двух миллионов тенге. Эти деньги были использованы для разработки проектно-сметной документации, СМР, закупа вентиляционного оборудования.

По словам инвесторов, несмотря на резкое подорожание стройматериалов, они не планируют запрашивать дополнительные средства у акимата.

Мы ожидаем подписание допсоглашения, пока нами выгружено вентиляционное оборудование из склада. Как только допсоглашение будет подписано, частный партнёр за свой счёт достраивает объект. Планируются строительно-монтажные работы, приезд технологов на монтаж оборудования, - добавил Андрей Шульга.

Объект должны ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Тогда у фигуристов, хоккеистов и керлингистов появится свой качественный лёд, где можно тренироваться профессионально. И возможно с появлением крупного спортивного комплекса в регионе будут развивать зимние виды спорта.