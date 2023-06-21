На деньги коррупционеров построят три школы в СКО

В Северо-Казахстанской области на деньги коррупционеров планируют построить три школы, передает корреспондент BaigeNews.kz. Об этом сообщил аким региона Айдарбек Сапаров во время пресс-коференции в СЦК.

"Мы подали бюджетную заявку на три школы. Две из них поддержали. Три миллиарда 153 миллиона тенге было выделено. Одну в Тайиншинском районе на 600 мест в этом году планируем закончить, вторую – в конце года или в начале следующего года. По третьей школе сейчас снова готовим документы. На самом деле это большая поддержка", - отметил аким.

В этом году из бюджета региона в сферу образования выделили 149,9 миллиарда тенге. Из них 4,3 миллиарда тенге пойдут на сложный ремонт на 49 объектах образования. 2,8 миллирда тенге - на увеличение материально-технической базы.

С 1 сентября ученики начальных классов будут получать бесплатное питание. На это, по словам акима, будет выделено 2,5 миллиарда тенге.

Кроме того, до 2025 года в регионе планируется строительство семи школ.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании к народу сообщил, что изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школ. В мае 2023 года был опубликован список объектов образования, которые будут построены на изъятые средства.