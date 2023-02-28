На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня подряд

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане планируют перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года. Таким образом казахстанцы отдохнут 6, 7, 8, 9 июля, а 1 июля будет рабочий день, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Проект соответствующего постановления правительства размещён на портале "Открытые НПА" до 15 марта 2023 года. В пояснительной записке говорится, что это сделано в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса РК и в целях рационального использования рабочего времени правительство Республики Казахстан постановляет: перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года", — говорится в документе.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.