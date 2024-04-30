На что надеяться пострадавшим от паводков аграриям, рассказали во время телемарафона

Значительная зона подтопления пришлась на зерносеющие регионы Казахстана. Аграрии понесли большие потери. Какую государственную помощь они получат, выясняли в рамках общенационального телемарафона "Біз біргеміз!", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

О масштабах причинённого ущерба рассказал заместитель директора департамента земледелия министерства сельского хозяйства Айхан Султан.

"По оперативным данным акиматов областей, в зоне подтопления в Западно-Казахстанской области оказались порядка 4 тысяч гектаров посевных площадей под озимые культуры. В Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях в зоне подтопления оказались агростроения и пострадал семенной материал в объёме 170 тонн. Это незначительные объёмы. Рисков в целом нет", - уверяет он.

При этом отмечено, что сегодня говорить о конкретной поддержке преждевременно, так как до сих пор полностью не установлен нанесённый ущерб.

"По озимым культурам трудно будет оценить, насколько именно паводки повлияли. Потому что урожай мы получим только летом", - сказал Айхан Султан.

Он также заверил, что будут произведены расчёты, созданы районные и областные комиссии, которые будут принимать решение по каждому случаю индивидуально. По сельскохозяйственным сооружениям вопрос возмещения ущерба решится уже в ближайшее время.

Кроме того, министерство сельского хозяйства приступило к разработке Правил возмещения ущерба при ЧС природного характера. Эти правила учитывают, что паводки и другие ЧС природного характера могут со временем повторяться, как, к примеру, прошлогодняя засуха в Жамбылской области.

"Документ находится на публичном рассмотрении. С НПП "Атамекен" поступают замечания, с другими госорганами отрабатываем, чтобы учесть все эти моменты, чтобы правила были универсальными", - сказал Султан.

Напомним, чтобы получить помощь необходимо отправить заявку на портал qoldau.gov.kz.