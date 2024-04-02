На что казахстанцы тратят больше всего денег

Денежные расходы казахстанцев в четвёртом квартале 2023 года составили 277,2 тыс. тенге в среднем на душу населения — на 2% больше по сравнению с прошлым кварталом и на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Среди регионов РК самые большие расходы в четвёртом квартале 2023 года понесли жители мегаполисов, Астаны и Алматы: 366,3 тыс. и 359,5 тыс. тг на душу населения соответственно. При этом в Астане расходы населения выросли сразу на 21,9% за год (самый высокий показатель среди регионов РК), а в Алматы — на 11,6%.

Самые низкие расходы были зафиксированы в южных регионах РК — Туркестанской области (185,2 тыс. тг на душу населения), Шымкенте (211,8 тыс. тг) и Кызылординской области (225,4 тыс. тг).

"В структуре денежных расходов населения в четвёртом квартале 2023 года 256,7 тыс. тг составили потребительские расходы, рост за год — на 11,5%. Из них 142,2 тыс. тг пришлось на продовольственные товары, 66,3 тыс. тг — на непродовольственные товары, 48,3 тыс. тг — на платные услуги. Среди расходов населения на продовольственные товары наибольший объём составили продукты питания и безалкогольные напитки: 130 тыс. тг. На питание вне дома, в свою очередь, пришлось 6,1 тыс. тг, на табачные изделия — 4 тыс. тг, на алкогольные напитки — 1,8 тыс. тг", - говорится в сообщении.

Расходы на погашение кредита и долга за год выросли на 22,1%, до 14,8 тыс. тг в среднем на душу населения. Расходы на материальную помощь родственникам и знакомым, а также алименты увеличились сразу на 27,2%, до 5,4 тыс. тг. Расходы населения на налоги, платежи и другие выплаты выросли на 9,2%, составив 334 тг на в среднем на душу населения.