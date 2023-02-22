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На что Казахстан потратил 14,4 млрд долларов международных грантов и кредитов
На первом месте в рейтинге секторов оказалась категория госуправления и администрирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
По данным аналитиков, за последние 15 лет Казахстан получил 14,4 миллиарда долларов США от различных международных финансовых организаций. Эта информация была опубликована в середине февраля текущего года в базе данных суверенного финансирования (SFD) Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
На какие цели были потрачены эти международные гранты и кредиты? На первом месте в рейтинге секторов оказалась категория госуправления и администрирования. На обучение казахстанских чиновников управлять финансами, просчитывать риски и проводить реформы было потрачено 3,5 миллиарда долларов США, или 24,3 процента от общего объёма суверенного финансирования страны.
На второй и третьей строчках рейтинга секторов расположились инфраструктурные (3,3 миллиарда долларов США) и транспортные (2,7 миллиарда долларов США) проекты. Международные банки помогали Казахстану строить дороги, проводить энергоаудит объектов, внедрять энергосберегающие технологии, менять тарифную политику. В пятёрку самых финансируемых также вошли многосекторальные проекты и программы развития экономической политики, финансов и банковского дела. Общая сумма затрат на эти две категории составила 3,9 миллиарда долларов США.
А вот социальные сферы были не в приоритете. На проекты здравоохранения институты развития выделили нашей стране 84,3 миллиона долларов США, на образование и подготовку трудовых ресурсов — 287,3 миллиона долларов США, на сектор развития безопасности, закона и правосудия — 36 миллиона долларов США. На научные исследования ни грантов, ни кредитов в рамках суверенного финансирования последние 15 лет не выделялось.
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