На что чаще всего жалуются казахстанцы, рассказал омбудсмен

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в РК

В интервью BaigeNews.kz уполномоченный по правам человека РК Артур Ластаев озвучил данные по обращения наших граждан с начала года.

"К нам за истёкший период поступило порядка 2,5 тысячи жалоб. Когда закончится этот месяц, мы ещё подведём итоги. На первом месте жалобы на якобы незаконные действия правоохранительных органов досудебного следствия — это порядка четверти (26 процентов). На втором месте — несогласие с судебными актами (572 жалобы), это тоже четверть почти. Чуть больше 10 процентов — жалобы на пытки и жестокое обращение. И дальше идут с существенным отрывом жалобы на доступ к информации, охрану здоровья, трудовые права и так далее", — сообщил он.

Омбудсмен также рассказал подробнее о жалобах казахстанцев на действия правоохранительных органов. На что конкретно жалуются казахстанцы, стало известно в результате аналитической работы.

"Я, честно говоря, удивился, мы ожидали, что большинство жалоб будет связано с арестами, задержаниями. Но, оказалось, что это меньше 10 процентов из всех жалоб. Люди жалуются в основном на незаконное, по их мнению, возбуждение уголовного дела. Затем идёт незаконное решение органов уголовного преследования — 60 из 607. Что касается недозволенных методов следствия, то есть давление, уговоры, но не пытки, это ещё меньше, самое последнее место в этом антирейтинге — 27 из 607", — проинформировал он.

Ластаев отметил, что сегодня подать жалобу в Казахстане достаточно просто, процесс цифровизирован. Так, за один рабочий день ему поступает порядка 20 обращений, причём 80 процентов из них — через eOtinish.

Отметим, что накануне в Шымкенте вынесли приговор полицейским, обвиняемым в пытках и смерти подследственного. Экс-начальника управления криминальной полиции департамента полиции Шымкента приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы.