На что чаще всего жалуются астанчане

Руководитель столичного департамента торговли и защиты прав потребителей Нургали Егембердиев рассказал, на услуги в какой сфере чаще всего жалуются астанчане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"С начала текущего года в Департамент обратились потребители с 2579 обращением. Посредством платформы eOtinish и портала электронного правительства – 1196 обращений. В 150 случаях вопрос потребителей нами был урегулирован, сумма возврата денежных средств потребителям составила в размере – 26,8 млн тенге. Посредством TelegramBot поступило 448 обращений, по которым потребителям были даны разъяснения на их вопросы", - сообщил на брифинге в Службе коммуникации Астаны Нургали Егембердиев.

Он также озвучил характер обращений по отраслям. Так, судя по данным спикера, чаще всего астанчане жалуются на услуги в сфере розничной торговли – 1093 обращений, а также на услуги в сфере бытовых услуг и в сфере электронной торговли – 573 и 527 обращений соответственно. Отмечается, что в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства поступило с начала года 110 обращений; сфере туристских услуг – 74; в сфере общественного питания – 67; по 58 в сфере услуг образования и транспорта; в сфере услуг связи – 50; в сфере финансовых услуг – 40; И самое меньшее в сфере медицинских услуг – 19 обращений.