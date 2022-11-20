На ЧМ-2022 в Катаре произошло историческое событие

Фото: FIFA

Впервые на чемпионате мира по футболу первый гол был забит с пенальти. Об этом, ссылаясь на статистический портал Opta Sports, сообщает "Чемпионат".

Первый гол ЧМ-2022 в Катаре был забит эквадорским форвардом Эннером Валенсией. В первом тайме он трижды забил в ворота команды Катара, но первое взятие ворот было отменено. После незасчитанного гола Валенсия забил с пенальти, а затем вколотил второй мяч головой.

Ранее ни на одном из чемпионатов мира, которые проводятся с 1930 года, не было первого гола турнира с пенальти. Все первые мячи забивались исключительно с игры.

Напомним, что матч открытия ЧМ-2022 транслируют на телеканале Qazsport. К перерыву эквадорцы ведут со счетом 2:0.