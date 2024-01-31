На борьбу саранчой выделено ещё около 4 млрд тенге в Казахстане

В Казахстане для предупреждения нашествия саранчи в 2024 году дополнительно направлено около четырёх миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

Сообщается, что из резерва правительства выделено 3,9 миллиарда тенге на неотложные затраты по обеспечению полномасштабного проведения химических обработок против стадных саранчовых на всей прогнозируемой площади для предотвращения их массового развития и распространения, повреждения пастбищ, уничтожения посевов сельскохозяйственных культур, а также их миграции на сопредельные территории соседних государств.

Последние годы в стране наблюдается рост площадей распространения стадных саранчовых: в 2020 году – 514 тысяч гектаров, в 2021 году – 626 тысяч гектаров, в 2022 году – 975 тысяч гектаров. В 2023 году прогнозировалось распространение – 1 585 тысяч гектаров, фактически обработано – 1 616 тысяч гектаров. На 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых.

Ранее для обработки 1 270,6 тысячи гектаров площади в 2024 году из республиканского бюджета выделено 4,2 миллиарда тенге. Однако уточненный прогноз распространения стадных саранчовых в 2024 году увеличился и составил – 2,5 миллиона гектаров, что почти на один миллион гектаров больше показателя прошлого года.

Выделенные дополнительные средства будут направлены на проведение химических обработок против стадных саранчовых вредителей на площади 1,3 миллиона гектаров.

Напомним, на территории Казахстана имеют распространение стадные (азиатская саранча, итальянский прус и мароккская саранча) и нестадные виды саранчовых. Организация защитных мероприятий против стадных саранчовых проводится за счет средств республиканского бюджета путем закупа пестицидов и услуг по их хранению, транспортировке и применению.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году прогнозируют пик распространения саранчи.