На борьбу с последствиями снегопада в Алматы вышло более 360 единиц техники

В связи с обильным снегопадом коммунальные службы Алматы работают в круглосуточном усиленном режиме. Какие участки в городе вычистят сначала, рассказали в Управлении развития коммунальной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

Тротуары чистят 160 единиц малогабаритной техники.

"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, во избежание заторов на дорогах. Также снег убирают на участках со средней интенсивностью – это площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за ходом работ", - уточнили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.