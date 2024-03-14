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На борьбу с последствиями снегопада в Алматы вышло более 360 единиц техники

Сегодня, 21:55
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 21:55
Сегодня, 21:55
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Фото: акимат Алматы

В связи с обильным снегопадом коммунальные службы Алматы работают в круглосуточном усиленном режиме. Какие участки в городе вычистят сначала, рассказали в Управлении развития коммунальной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

"С 20:00 выход техники составил 367 единиц, задействован 171 дорожный рабочий. Силами 148 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололёдных материалов. По состоянию на 20:30 использовано 350 тонн. Организовано 11 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции", - сообщили в управлении.

Тротуары чистят 160 единиц малогабаритной техники.  

"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, во избежание заторов на дорогах. Также снег убирают на участках со средней интенсивностью – это площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за ходом работ", - уточнили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

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