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  • BAIGENEWS

На Большом Алматинском озере сошли лавины

Сегодня, 12:48
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пресс-служба ДЧС Алматы Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы, на Большом Алматинском озере произошел самопроизвольный сход снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что общий объем сошедшей массы составил 1800 кубических метров.

"Жертв пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.

 

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