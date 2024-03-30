На Большом Алматинском озере сошли лавины
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
59Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В Алматы, на Большом Алматинском озере произошел самопроизвольный сход снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщается, что общий объем сошедшей массы составил 1800 кубических метров.
"Жертв пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.
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