На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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Синоптики "Казгидромета" объявили на 10 октября штормовое предупреждение в 12 регионах страны и в столице, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам, большая часть республики будет находится под влиянием обширного антициклона, где преимущественно ожидается погода без осадков.

Лишь на погоду восточных регионов страны будет по-прежнему оказывать влияние ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с которыми пройдут дождь и снег.

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, на западе, севере, в центре – туман.

Днём на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 10 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, 17-22, порывы 25 метров в секунду.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, 10-12 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 10-11 октября порывы 23-28 метров в секунду. Ночью 10-12 октября в горных районах ожидаются заморозки 3 градуса. В Таразе ветер северо-восточный, днем 10 октября порывы 15-20 метров в секунду.

Днём в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем в горных районах порывы 23 метра в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Шымкенте днем ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-северо-восточный 15-20 метров в секунду.

Днём на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду

Днём на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на востоке области временами порывы 25 метров в секунду. В Актау 10 октября ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области на севере, востоке ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юге Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.