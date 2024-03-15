На барахолке в Алматы установят камеры "Сергек"
Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30Сегодня, 11:30
347Фото: gov.kz
На проезжей части алматинской барахолки до конца марта установят камеры видеонаблюдения "Сергек", передаёт BaigeNews.
Такое поручение 15 марта дал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района.
Алматинцы попросили акима навести порядок на шоссе Северное кольцо и прекратить там хаотичную парковку частных извозчиков. По словам горожан, таксисты игнорируют правила дорожного движения на данном участке.
"Всего в текущем году в Алатауском районе планируется установить 37 камер "Сергек". Одну из них я поручаю установить на шоссе Северное кольцо до конца Наурыза", – отметил Ерболат Досаев.
Всего в 2024 году планируется установить около 10 тысяч камер видеонаблюдения в Алматы.
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