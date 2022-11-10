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noks.kz Сегодня, 02:41
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Фото: noks.kz

На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея

В Семее полицейские остановили водителя автомашины марки Daewoo, на которой на госномер прикрепили лист бумаги с нарисованными цифрами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

 

Авто 28-летнего горожанина отправили на спецстоянку.

 

"В отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 590 КоАП РК (управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке),  сообщили в управлении полиции Семея.

 

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#автомобиль #Семей #водители #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:41
121
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