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Сегодня, 02:41
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На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея
В Семее полицейские остановили водителя автомашины марки Daewoo, на которой на госномер прикрепили лист бумаги с нарисованными цифрами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.
"В отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 590 КоАП РК (управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке), — сообщили в управлении полиции Семея.
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