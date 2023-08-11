На Атырауском НПЗ построят электростанцию на частные средства

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начинается строительство электростанции для исключения остановок работы завода из-за аварий. Об этом на странице в соцсети написал Председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов, передает BaigeNews.kz.

"Начинаем строить электростанцию для обеспечения энергонезависимости АНПЗ. АНПЗ должен быть обеспечен энергией и не зависеть от происшествий на сети, как 3-го июля, которое привело к остановке завода. "Останову" производства, как говорят в индустрии", - написал Нурлан Жакупов.

На строительство будут привлечены средства частных инвесторов.

"До 15 августа собираем заявки, до 15 сентября их рассмотрим и решим. Уже есть 18 заинтересованных. У нас есть предварительная стоимость, рассчитанная нашими спецами, но озвучивать сейчас не буду. Посмотрим, что нам предложат", - отметил он.