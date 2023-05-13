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На актюбинских торговцев повесили чужие долги по налогам
Торговцы с коммунального рынка Актобе неожиданно получили уведомления из налоговой о наличии у них долгов. Около 400 человек оказались должны от 300 тысяч до трёх миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
При этом предприниматели уверяют: никаких просроченных платежей ни у кого не было. Выяснилось, что прежняя администрация рынка имеет задолженность по налогам. Именно эту сумму и разделили между всеми арендаторами.
"Налоговая нам объясняет, что это "Управление рынком" задолжало и "это мы всё раскидали на арендаторов". Ну как это так можно? На каком основании? Мы говорим: "На каком основании вы нам даёте уведомления". Они нам говорят: "Ждите до 26-го числа". Но просто-напросто 26-го числа будет поздно", — говорит Айгуль Жумабаева.
В департаменте госдоходов людей попросили не поднимать шум и дождаться 26 мая. Якобы тогда вопрос и решится. Однако торговцы боятся последствий. Ведь в уведомлении указано: оплатить долги нужно в течение 20 дней. Люди опасаются, что за этим последуют штрафные санкции и суды. Однако чиновники заверили: работникам рынка необходимо просто принести документы о том, что они исправно платили налоги и вопрос будет снят.
"Основанием для исполнения данных уведомлений будут являться акты сверки, подписанные с двух сторон. Если на сегодняшний день в администрации рынка подтвердят, что никаких задолженностей у индивидуальных предпринимателей не имеется, мы данные уведомления поставим исполненными", — сказал заместитель руководителя управления госдоходов по Актобе Айбол Жумабаев.
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