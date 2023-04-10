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На 9 млрд тенге отменили конкурсы на госзакупки прокуроры Улытауской области
Прокуратура Улытауской области работает над пресечением нарушений в сфере государственных закупок на ранней стадии – то есть при их объявлении, передает BaigeNews.kz.
"Это даёт возможность устранения нарушений законности, не дожидаясь проведения самого конкурса, определения его победителей, либо заключения договора. Следовательно, сократятся сроки для устранения нарушений, быстрее будут защищены права потенциальных поставщиков, которым откроется доступ для участия в госзакупках, не будет упущено время для судебных споров", - говорится в сообщении ведомства.
Прокуроры Ұлытау уже внесли 8 актов, отменили 29 конкурсов на 9 млрд тенге, привлекли к различным видам ответственности 9 должностных лиц, четверых - к административной. Заказчики при объявлении конкурсов не проводили соответствующие экспертизы, у них отсутствовали проектно-сметные документации, в конкурсных документациях неправомерно предусматривались требования, ухудшающие положение потенциальных поставщиков для участия в госзакупках.
"К примеру, акиматом г.Сатпаев объявлен открытый конкурс на сумму 2,8 млрд тенге по "Содержанию автомобильных дорог г.Сатпаев". Конкурс объявлен одним лотом, куда также входили работы по "Обеспечению санитарии на площадях и скверах г.Сатпаев". Учитывая, что данный вид работ закупается непосредственно у лиц с инвалидностью, заказчик конкурса, ограничивая их доступ, незаконно объявил конкурс в общем порядке.По протесту прокуратуры области проведение конкурса отменено, с повторной публикацией открытого конкурса среди организаций инвалидов. Следует отметить, что одним из приоритетных направлений органов прокуратуры является защита прав лиц с ограниченными возможностями, а также добросовестных поставщиков при участии в государственных закупках", - говорится в сообщении.
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